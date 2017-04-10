Керсти Кальюлайд созвала совет по государственной обороне

«Я созвала на понедельник совет по государственной безопасности, чтобы обменяться информацией и обсудить события в Сирии, - сообщила президент в своем комментарии по поводу ситуации в Сирии. - Мы обмениваемся информацией с США и другими нашими союзниками и внимательно следим за тем, как дальше будет развиваться ситуация в Сирии. Мы вместе выступаем за то, чтобы подобные нападения не смогли повториться».

Совет по государственной обороне является консультирующим органом при президенте. В совет входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии по государственной обороне Рийгикогу, председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры и командующий Силами обороны.