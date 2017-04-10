На автозаправках Olerex произошли важные перемены

Компенсировать это город постарается более частым проведением рейдов по сбору подобных отходов.

В 2005 году Таллинн заключил договор о сотрудничестве с Lukiol, автозаправки которого были приобретены предприятием Olerex. На сегодняшний день сотрудничество, к сожалению, прекращено, поэтому Таллинн вывозит свои контейнеры для опасных отходов с шести заправок фирмы.

Избавиться от опасных отходов, возникших в быту, по-прежнему можно на станциях переработки отходов. Пункты сбора отходов останутся на автостоянках у магазина Rimi в Хааберсти (ул. Хааберсти, 1), Центрального рынка (ул. Ластекоду, 11b), пиритаского Selver (ул. Румму, 2) и ТЦ "Ласнамяэ" (ул. Паэ,76). Эти пункты открыты по субботам и воскресеньям с 10 до 15 часов, а в летний период - с 1 мая до 30 сентября - также по средам с 14 до 19 часов.

Учреждения и предприятия должны заключать соответствующие договоры с обработчиками опасных отходов.