Защитники окружающей среды категорически против Nord Stream 2

Фонд эстонской природы не поддерживает строительство Nord Stream 2», - сказал руководитель по информации крупнейшей в Эстонии природоохранной организации Марилийс Хальясорг. По ее словам, печалит тот факт, что в ситуации, когда Европа, прежде всего, должна смотреть в будущее и ставить в приоритет продвижение идеи возобновляемой энергии, огромные суммы инвестируются в использование топливо на природных ископаемых.

«Развитие Nord Stream противоречит Парижскому договору по климату и целям Европейского союза значительно снизить выработку парниковых газов, благодаря чему притормозится изменение климата», - отметила Хальясорг. Также с позиции фонда неприемлемо допущение возможных угроз для среды обитания и видов Балтийского моря: «Состояние Балтийского моря и так критическое».

Координатор проектов и эксперт по энергетике другой важной природоохранной организации Эстонское движение зеленых Михкель Аннус сказал, что по сути строительство Nord Stream касается трех проблемных аспектов, которые так или иначе связаны с окружающей средой.

Как и их коллеги из фонда, зеленые, прежде всего, обеспокоены экосистемой Балтийского моря, поскольку всевозможные проблемы из-за небольшого водного оборота будут иметь долгосрочные последствия.

«Строительство на дне Балтийского моря неизбежно нарушит геологию дна, и складированные там вредные вещества могут вновь попасть в морскую воду. Состояние воды в Балтийском море и без того не самое лучшее, а поэтому нужно очень тщательно взвесить необходимость проведения любой деятельности, которая может подвергнуть опасности качество воды», - отметил эксперт по энергетике.

Поскольку эта тема касается всей Европы, зелены принципиально против того, чтобы инвестировать в инфраструктуру топлива на ископаемых. Также Аннус отметил, что инвестирование в такое топливо в Европейском союзе находится в состоянии постоянного снижения, все больше капитала направляется в сектор возобновляемой энергии.

«И востребованность природного газа в Европейском союзе скорее снижается», - сказал он. Если посмотреть на развитие в длительной перспективе, то, по оценке Аннуса, инвестиции в Nord Stream могут оказаться неудачными. А в качестве третьего аргумента, представитель зеленых привел в пример изменчивые отношения между Евросоюзом и Россией.

«Поскольку Эстонское движение зеленых не занимается напрямую политическим анализом, мы не может принять четкой позиции по международным отношениям между странами, но все же отметим наличие рисков, когда один из партнеров является страной с диктаторскими методами управления», - сказал Аннус.