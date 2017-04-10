Фото: экс-глава Северо-Эстонской региональной больницы предстал перед судом

В сентябре прошлого года Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в соответствии с которым экс-глава Северо-Эстонской региональной больницы Тынис Аллик, руководитель отдела питания Ану Вяхи и руководитель ИТ-сектора Марко Кильк обвиняются в совершении преступлений. Помимо них обвинения предъявлены предлагавшему услуги по питанию паевому товариществу как юридическому лицу, а также исполнительному директору этой фирмы.

Согласно обвинениям, бывший член правления PERH Тынис Аллик неоднократно брал взятки, взамен поручая в течение нескольких лет организацию питания в больнице паевому товариществу, проходящему по тому же уголовному делу.

Также в ряде случаев при проведении конкурса в сфере госзакупок лечебное заведение заключало договор с получившим обвинения паевым товариществом. Взамен глава PERH несколько раз ездил на Октоберфест в Германию за счет этого коммерческого предприятия.

Во взяточничестве обвиняют и руководителя отдела питания PERH Ану Вяхи, которая при проведении конкурса в сфере госзакупок обеспечивала успех одной из фирм.

Также бывшего главу PERH и руководителя ИТ-сектора обвиняют мошенничестве и присвоении средств.