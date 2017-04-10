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В Лихулаской гимназии из-за вспышки инфекции отменены уроки

Rus.Postimees.ee
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Школа. | ФОТО: Lev Dolgachov/PhanterMedia/Scanpix

В понедельник в Лихулаской гимназии из-за вспышки инфекции отменили занятия.

В выходные во время проходившего в здании школы общего собрания Союза ученических представительств около 40 молодых людей заразились инфекцией, симптомы которой характерны для сальмонеллеза, передает Rus.err.ee.

Для установления причин на место отправились представители Департамента здоровья. Как ожидается, результаты анализов появятся во вторник.

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