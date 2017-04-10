Вопрос читателя: почему туристический портал Таллинна рекомендует воспользоваться услугами «пиратов» в лице Uber и Taxify?

«Добрый вечер! Очень взволновала одна ситуация, в которой хотелось бы разобраться. На официальном туристическом сайте www.visittallinn.ee опубликована следующая информация об услугах такси: "Остановки такси расположены близ основных транспортных узловых точек города и у крупных гостиниц. На остановке такси пассажир может выбрать подходящее себе такси. Такси можно заказать, позвонив по телефону фирмы-оператора или воспользовавшись мобильным приложением Taxify. Убедитесь в начале поездки, что счетчик такси включен. Во всех лицензированных такси в центре приборной панели есть карточка оператора – белая пластиковая карточка с именем и фотографией водителя. Если карточки нет, возможно, что вы сели в «пиратское» такси. Водитель не имеет права запрашивать большую сумму, чем та, которую показывает счетчик. Оплата проезда производится в евро. Некоторые фирмы принимают оплату банковскими карточками. Водитель обязан выдать вам распечатанную квитанцию. Если счетчик такси или принтер неисправны, водитель не имеет права на перевозку клиентов, и в этом случае вы имеете право отказаться оплатить проезд. Благонадежный водитель заедет за вами в течение нескольких минут, если вы воспользуетесь мобильным приложением. Наиболее популярные приложения для вызова такси в Таллине - Taxify, Uber и Taxofon"», - процитировал он сообщение с сайта.

По словам Евгения, воспользовавшись советом, он заказал благонадежное такси через приложение Taxify. «В результате ко мне приезжает непонятная машина без плафона, сажусь внутрь - карточки водителя нет, счетчика нет. Называю адрес - Hotel Palace, а водитель не знает, куда ехать, - сетует он. - Кое-как добравшись до места, водитель просит оплатить счет, который указан на телефоне. Оплачиваю проезд и спрашиваю квитанцию, однако квитанцию водитель тоже выдать не может. На следующий день делаю заказ такси с помощью приложения Uber, но ситуация повторяется – плафона такси нет, карточки оператора нет, счетчика нет, распечатанной квитанции нет...»

«Почему официальный информационный сайт Таллина говорит о том, что нужно пользоваться лицензированными такси и избегать „пиратских”, но в этой же самой публикации советует воспользоваться „пиратскими” Taxify и Uber? Хотелось бы услышать какие-либо комментарии от них по этому поводу. Taxify и Uber- это лицензированное такси или пираты в Таллинне?» - поинтеерсовался он.

На вопрос читателя ответила руководитель туристического отдела Таллиннского департамента предпринимательства Эвелин Тсирк:

Как при использовании приложения Uber, Taxify, так и Taxofon клиенту предоставляется подтверждающий оплату документ. Он может быть как на бумажном носителе, так и отправлен по электронной почте на почтовый ящик клиента. В настоящее время мы дополняем информацию в данном разделе на туристическом портале Таллина. К настоящему времени были внесены некоторые уточнения и поправки, чтобы в будущем избежать возможных недоразумений.

Очень жаль, если размещенная на туристическом портале информация ввела читателя в заблуждение.

Портал Rus.Postimees решил убедиться в словах представителя Таллиннского департамента предпринимательства. Действительно, информация о вызове такси была дополнена. Так, появилось более подробное описание мобильных приложений, используемых для вызова такси. Стоит заметить, что упоминание «пиратских» такси с русскоязычной версии сайта исчезло.

Теперь информация о вызове такси в Таллинне выглядит следующим образом:

Приложения для вызова водителя или такси

Если вы - гость нашего города, настроенный на приключенческий лад и желаете заплатить за поездку местному частному водителю, вы можете скачать одно из популярных приложений для вызова водителя или такси.

Самыми популярными приложениями на данный момент являются:

1. Taxofon, использующий только услуги такси (Tallink или Tulika);

2. Taxify, предлагающий на выбор как такси, так и услуги частных водителей на представительных машинах;

3. Uber, предлагающий услуги частных водителей на представительных машинах.

Пожалуйста, обратите внимание на пользовательское соглашение каждого приложения перед использованием.

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