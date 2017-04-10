Дания готовится изменить законодательство, чтобы заблокировать «Северный поток - 2»

Министерство энергетики и климата Дании считает, что этот вопрос нужно также вынести на рассмотрении Европейской комиссии.

«Мы хотим, чтобы у нас была возможность сказать да или нет, руководствуясь соображениями нашей безопасности», - заявил агентству министр энергетики и климата Ларс Кристиан Лиллехолт. Теперь правительство Дании намерено провести переговоры с другими странами, чтобы заручиться их поддержкой.

Сейчас вето на строительство газопровода в своих территориальных водах Дания может накладывать только на основании угрозы экологической безопасности.

На прошлой неделе компания Nord Stream 2 AG, на 100% принадлежащая «Газпрому», направила запрос датским властям на разрешение строительства в территориальных водах страны.

В Европейской комиссии ранее не сумели найти никаких формальных оснований о блокировке строительства «Северного потока-2», однако там рассмотрение этого вопроса намерены задерживать как можно дольше, отмечает Reuters.

Однако высший орган исполнительной власти ЕС обратился к Дании и Швеции с предложением высказать свое отношение к этому проекту, поскольку трубопровод не может строиться в «правовом вакууме».

Ранее «Газпром» и его европейские партнеры направляли заявку на создание СП по «Северному потоку - 2» германскому и польскому антимонопольным регуляторам. Германия одобрила это решение, а польский регулятор высказал возражения. В частности, отмечалось, что создание СП может привести к ограничению конкуренции. Позднее компании отозвали заявку, поданную в польское ведомство.

«Северный поток - 2» предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной мощностью 55 млрд кубометров газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Планируется, что он будет введен в строй к концу 2019 года. Капитальные затраты в проект оцениваются в 8 млрд евро, а общая стоимость с учетом привлечения проектного финансирования - в 9,9 млрд евро.