«Взгляд»: Ратаса нельзя назвать антирусским, но антироссийским он, безусловно, является

"Нынешнего премьер-министра Эстонии Юри Ратаса можно признать одним из самых ярких политиков Прибалтики. Этот относительно молодой (всего 38 лет) человек сумел сделать головокружительную карьеру и поднял на высшем уровне вопрос, долгое время остававшийся табу для местного официоза – о ликвидации позорного института «неграждан» и уважении к правам русскоязычных", - пишет издание.

"Справедливости ради нужно отметить, что Ратас, конечно же, не может отменить институт «неграждан» в Эстонии единоличным решением. И уже сам факт намерения дать гражданство «серопаспортникам» следует считать шагом в правильном направлении", - отмечает издание.

"А вот на потепление отношений России и Эстонии при Ратасе рассчитывать было бы наивно: действующего премьера никак нельзя назвать «антирусским», но «антироссийским» он, безусловно, является", - резюмирует газета.