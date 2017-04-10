10-летняя девочка после укола лидокаина впала в кому и умерла

По версии следствия, после укола лидокаина во время лечения в нефрологическом отделении детской городской клинической больницы N3 города Омска 10-летняя девочка впала в кому из-за начавшейся сильной аллергической реакции, возможность возникновения которой не была проверена врачами. Утром 8 апреля 2017 года ребенок скончался, сообщает Newsru.com.

Девочка поступила с почечной недостаточностью в больницу 30 марта и тогда же впала в кому, уточняет Om1.ru.

Вместе с тем проверкой этого случая занимается и прокуратура Омской области. По данным прокуроров, ранее девочке вводили антибиотик внутривенно без лидокаина, но 30 марта ввели внутримышечно с лидокаином, что вызвало сильную аллергическую реакцию.