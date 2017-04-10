Фото: поляки вспоминают жертв авиакатастрофы под Смоленском

Дочь погибшего президента Лех Качинского Марта Качиньска (в черном) на сегодняшних памятных мероприятиях в Варшаве. Фото: Артур Видак/Sipa USA/SCANPIX

Качиньский и делегация Польши были по пути в Катынь, на место трагических для всех поляков событий, где в 1940 году по приказу верховного руководства СССР было расстреляно более 20 000 поляков. Польский самолет потерпел крушение на подлете к Смоленску.

Россия и Польша не пришли к единым выводам о причинах этой катастрофы, а польская сторона продолжает свое расследование. По версии России, ответственность полностью лежит на поляках: катастрофу спровоцировали пилоты самолета Ту-154, которые решили садиться в не подходящих для этого погодных условиях.

По оценке Польши, часть вины лежит и на руководителях полетов с российской стороны, которые не дали четко понять пилотам польского президентского самолета, что из-за плохой погоды нужно приземляться в другом месте. Также Варшава обратила внимание на упущения в работе летных диспетчеров и чиновников, отвечавших за безопасность польской делегации.

Самолет Ту-154 президента Польши после падения в лесу, рядом со Смоленском. Foto: Scanpix

Брат-близнец погибшего президента Ярослав Качиньский критичен по отношению к выводам следователей обеих стран. После авиакатастрофы его правящая сейчас партия «Право и справедливость» создала свою следственную комиссию по выяснению причин трагедии, которая считает, что российские руководители полетов заставили пилотов Ту-154 совершить ошибку. Также есть мнение, что знаний пилотов не хватило для того, чтобы предотвратить эту катастрофу.

Сейчас начато новое расследование, поскольку, по утверждению Ярослава Качиньского и его сторонников, у них теперь есть четкие доказательства того, что президентский самолет развалился на куски в воздухе, поскольку перед приземлением в смоленском аэропорту он был атакован.

Также Ярослав Качиньский считает, что тогдашний премьер-министр Польши Дональд Туск, который сейчас является президентом Совета Европы, несет частичную ответственность за случившееся. По утверждениям Качиньского, Туск пренебрег мерами безопасности президента и отдал право проведения расследования авиакатастрофы России.