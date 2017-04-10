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Евродепутат от Латвии посетовал на поздно нанесенный США удар по Сирии

Rus.Postimees.ee
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Кришьянис Кариньш. | ФОТО: Reuters/Scanpix

Депутат Европарламента от Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что обстрел базы ВВС Сирии крылатыми ракетами США следовало бы провести пять лет назад.

По словам Кариньша, удар США нужно было нанести еще во время президентства Барака Обамы, таким образом существенно снизить способности Сирии продолжать войну, сообщает Rus.TVNET.

По словам парламентария, обстрел базы сирийских ВВС был сигналом сирийским властям о том, что «необходимо желание обеих сторон договариваться».

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