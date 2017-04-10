Планируете перевести деньги за границу? Скорее узнайте, почему это следует сделать до пятницы

Не будут производиться и маклерские сделки и операции по счета Trader и Broker, сообщил банк LHV.

Наиболее важные европейские платежи будут осуществлены не позднее 16.30 в четверг, 13 апреля, поскольку тогда они успеют дойти до адресатов до наступления праздников. Если европейские платежи будут осуществлены 13 апреля после 16.30, они поступят на банковский счет получателя утром 18 апреля.

Внутрибанковские платежи в праздничные дни будут осуществляться так же, как в обычные дни.