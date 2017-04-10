Полиция задержала мужчину, который целился в человека из стартового пистолета

Во второй половине дня в субботу полиции поступил вызов в деревню Карула волости Люллемяэ, где 25-летний мужчина целился в другого человека из предмета, похожего на огнестрельное оружие, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры. Целившийся дважды выстрелил в воздух.

Полиция задержала его по подозрению в совершении преступления.

На лестницы полиция обнаружила стартовый пистолет, у задержанного были при себе холостые патроны. Задержанного доставили в арестный дом, стартовый пистолет полиция взяла на хранение.