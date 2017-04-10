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Полиция задержала мужчину, который целился в человека из стартового пистолета

BNS
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Стартовый пистолет. | ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Полиция в субботу задержала в Валгаском уезде мужчину, который целился в другого человека предметом, похожим на огнестрельное оружие и дважды выстрелил в воздух.

Во второй половине дня в субботу полиции поступил вызов в деревню Карула волости Люллемяэ, где 25-летний мужчина целился в другого человека из предмета, похожего на огнестрельное оружие, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры. Целившийся дважды выстрелил в воздух.

Полиция задержала его по подозрению в совершении преступления.

На лестницы полиция обнаружила стартовый пистолет, у задержанного были при себе холостые патроны. Задержанного доставили в арестный дом, стартовый пистолет полиция взяла на хранение.

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