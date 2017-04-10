Научная работа или желание дать оккупанту по зубам?

Ректор Видземской высшей школы Гатис Круминьш обнаружил бухгалтерские документы советских времен, которые, по его словам, окончательно разбивают миф о том, что советская власть много инвестировала в Прибалтику.
“Мы видели заголовки этих дел, но я не заглядывал в них”, - говорит историк Круминьш, обнаруживший документы в 2014 году в архиве Латвийского центробанка и написавший на их основе научную работу. Из отчета Центробанка СССР он получил представление о бюджете и расходах Союза и союзных республик.
Он проанализировал со своей командой отчеты за 45 лет с 1946 по 1991 годы, на каждый год приходилась приблизительно тысяча страниц документов.
Согласно распространенному мифу, СССР заботился о каждом человеке и его социальных потребностях и инвестировал в союзные республики, однако в действительности большая часть денег уходила на армию и субсидирование других союзных республик.
“Здесь убедительно показано, каковы в действительности были приоритеты Советского Союза”, - сказал Круминьш. Например, в 1949-1990 годах из бюджета Латвийской ССР в Центробанк СССР поступило 40,6 млрд рублей, а в обратном направлении – лишь 24,7 млрд.
В прошлом году Круминьш обнаружил подобные документы в архивах Литвы и Эстонии, однако не успел их детально проанализировать. “Но общая политика та же”, - утверждает он. Например, выясняется, что из поступившего в бюджет ЭССР в 1949 году налога с оборота около 1,3 млрд напрямую ушло во всесоюзный бюджет. В Эстонии осталось всего 352 млн.
“Подчеркивание только налога с оборота – никакой не решающий показатель”, - считает бывший политик, экономист и один из авторов программы IME Тийт Маде, усматривающий политический подтекст у научного исследования латышей.
Неудобный укус комара
“Это политическая и пропагандистская манифестация против бывшего оккупанта, - считает Маде. – Естественно, это остается занозой в сердце и для эстонцев, это остается и будет передаваться из поколения в поколение, поскольку сосед у нас – вечный агрессор. Как Россия распространяет о нас фейковые новости и подает сигнал, что в один прекрасный день она придет опять, и мы (страны Балтии – ред.) хотим что-то этому противопоставить”.
Подсчет убытков от оккупации и предъявление цифр, по словам Маде, - это эмоционально-политическая дубинка, которая, однако, бывшего оккупанта не сильно колышет. Но, по крайней мере, слегка его раздражает. «Это маленький неприятный укус комара», – охарактеризовал он исследование.
Но нужно и это. “Русский не любит такого человека, который чего-то униженно просит с шапкой в руке. Русский политик уважает тех, кто пытается дать ему по морде. А исследование латыша – это как раз из серии дать в челюсть, и время от времени к этому необходимо прибегать, поскольку иначе восточный сосед просто переедет нас катком», - заявил Маде.
“Скорее, здесь доминирует представление, что мы что-то можем попросить у России”, - сказал профессор экономической политики Тартуского университета Юри Сепп, работавший замминистра Министерства торговли после восстановления независимости.
“Жизненные трудности могут вызвать у части населения ностальгию по советским временам, но тех, у кого подобное мнение уже сложилось, не убедят никакие цифры”, - сказал он.
Латвия, например, заявила в прошлом году, что общая сумма ущерба от советской оккупации составляет около 185 млрд евро.
“Мы отличаемся от латышей и литовцев тем, что не предъявляли публично счетов, поскольку в этом просто нет смысла. В любом случае Россия не будет по ним платить”, - сказал он.
“По-моему, общество должно понимать историю и такие требования о возмещении ущерба вторичны. Многие по-прежнему верят, что советская власть сюда много инвестировала”, - заявил Круминьш, по словам которого, для опровержения эмоциональных утверждений теперь имеются документы и факты.
Маде, который и сам произвел некоторые подсчеты, утверждает, что Кремль колонизировал захваченные союзные республики. «Это очевидно. Все союзные республики работали на благо центральной власти. Из всех подчиненных стран выжимали максимум и отдавали в распоряжение центральной власти. Так что в широком плане латыши, без сомнения, не ошибаются», - считает Маде.
Можно ли найти этому подтверждение, только анализируя бюджеты, - сомнительно. Во-первых, бюджеты не были объективными. “Когда я был депутатом СССР и в Верховном совете СССР обсуждали бюджет, была доступна чистая статистика об экономической ситуации. Но знание о подлинном положении не играло важной роли при составлении бюджета”, - вспоминает Маде.
“Важнее движение ресурсов, сырья и готовой продукции, а не перемещение денег. Цены в то время не отражали стоимость товаров”, - подчеркивает Сепп.
Эстония получала много сырья из всесоюзных фондов, но отдавала взамен большую часть своей сельскохозяйственной и машиностроительной продукции, не говоря уже о текстильных изделиях, указывает Маде. “Это соотношение очень трудно сравнивать, поскольку цены формировали искусственно, а оценка стоимости не соответствовала мировым стандартам”, - сказал он.
Бывший председатель совета министров ЭССР Индрек Тооме замечает, что в то время ни у кого в Эстонии не было представления о том, сколько денег отсюда уходило и сколько возвращалось.
Производительность труда в Эстонии выше
“О каких-то цифрах мне очень трудно говорить. В Эстонии в то время производительность труда была намного выше, чем вообще в СССР. Но да, я считаю, что мы давали СССР больше, чем получали обратно”, - вспоминает Тооме.
Тооме, возглавлявший Совет министров ЭССР в 1988-1990 годах, отметил, что в то время все зависело от Госплана СССР.
“Именно в Госплане раздавали эти цифры, сколько какая республика должна была дать в союзный фонд и сколько оставить себе. По сути приходилось торговаться с Госпланом за каждую сумму. Суммы пытались сравнивать с цифрами за прошлый год и когда бывали нормальные годы, мы выходили с прошлогодними цифрами и пытались обеспечить какой-то рост”, - сказал Тооме. Сколько денег получали другие республики, знали лишь в Москве, добавил он.
Более крупные объекты, по словам Тооме, приходилось клянчить отдельно. Если соглашения по текущим расходам достигались через плановый комитет ЭСССР, то, например, финансирование Национальной библиотеки или Оперного театра приходилось просить на уровне Совета министров.
“Я сам в качестве зампредседателя Совета министров ЭССР ездил в Москву выпрашивать деньги на строительство нового Оперного театра. Мы должны были объяснять, зачем нам нужен новый Оперный театр, если у нас уже есть “Эстония”, построенная в 1913 году. Эти деньги мы в конце концов выклянчили, но здание не было построено, поскольку на Пярнуском шоссе, где должно было расположиться новое здание, росло редкое дерево гинко”, - вспоминает Тооме.
Под особенно жестким контролем была валюта. Если она была для чего-то нужна, приходилось ехать и договариваться о ней отдельно.
“Нашим плюсом был небольшой размер Эстонии. Доля Эстонии от числа выделяемых денег составляла 1-2% всего бюджета и суммы с учетом всего бюджета СССР не были большими. Многое зависело от предприимчивости наших чиновников и личных контактов в Москве», - заметил Тооме.
“В это время проводился всесоюзный анализ Госплана, где учитывалось прежде всего движение различных товаров, “фондов” по государственно утвержденным, а не рыночным ценам. Из этого выходило, что самостоятельно Эстония не справится”, - вспоминает автор программы IME Сийм Каллас.
“То же самое было с Узбекской ССР. Когда я спросил у них, как же они не справятся, если будут продавать хлопок по мировым рыночным ценам, ответ был: конечно, справимся”, - сказал Каллас, по мнению которого адекватно анализировать тему можно будет лишь тогда, когда будут данные платежного баланса. “Их в принципе не было в Советском Союзе. Платежный баланс Эстонии мы подготовили осенью 1992 года, тогда выяснилось, что мы справимся – и еще как!”
Факты:
Бюджет Латвийской ССР в 1949-1990 (все цифры даны эквивалентно курсу рубля за 1961 год)
От Латвии в бюджет СССР поступило 40,6 млрд рублей
От СССР Латвии вернулось 24б7 млрд
Разница: 15,9 млрд рублей
Распределение денег для Латвии из бюджета СССР в 1949-1990 годах
Армия, КГБ – 13,3 млрд
Бюджет ЛССР – 4,1 млрд
Прочее – 7,3 млрд
Доходы и расходы ЛССР в 1949-1990 годах
Доходы – 84,9 млрд
Расходы – 70,4 млрд
Бюджет ЭССР в 1949 году - доходы
ЭССР (без советских дотаций) – 945 226 890,44 рублей
Дотации СССР (в основном на армию) – 1 697 089 487,85 рублей
Всего 2 642 316 378,29 рублей
Источник: PM