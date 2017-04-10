Научная работа или желание дать оккупанту по зубам?

“Мы видели заголовки этих дел, но я не заглядывал в них”, - говорит историк Круминьш, обнаруживший документы в 2014 году в архиве Латвийского центробанка и написавший на их основе научную работу. Из отчета Центробанка СССР он получил представление о бюджете и расходах Союза и союзных республик.

Он проанализировал со своей командой отчеты за 45 лет с 1946 по 1991 годы, на каждый год приходилась приблизительно тысяча страниц документов.

Согласно распространенному мифу, СССР заботился о каждом человеке и его социальных потребностях и инвестировал в союзные республики, однако в действительности большая часть денег уходила на армию и субсидирование других союзных республик.

“Здесь убедительно показано, каковы в действительности были приоритеты Советского Союза”, - сказал Круминьш. Например, в 1949-1990 годах из бюджета Латвийской ССР в Центробанк СССР поступило 40,6 млрд рублей, а в обратном направлении – лишь 24,7 млрд.

В прошлом году Круминьш обнаружил подобные документы в архивах Литвы и Эстонии, однако не успел их детально проанализировать. “Но общая политика та же”, - утверждает он. Например, выясняется, что из поступившего в бюджет ЭССР в 1949 году налога с оборота около 1,3 млрд напрямую ушло во всесоюзный бюджет. В Эстонии осталось всего 352 млн.

“Подчеркивание только налога с оборота – никакой не решающий показатель”, - считает бывший политик, экономист и один из авторов программы IME Тийт Маде, усматривающий политический подтекст у научного исследования латышей.

Неудобный укус комара

“Это политическая и пропагандистская манифестация против бывшего оккупанта, - считает Маде. – Естественно, это остается занозой в сердце и для эстонцев, это остается и будет передаваться из поколения в поколение, поскольку сосед у нас – вечный агрессор. Как Россия распространяет о нас фейковые новости и подает сигнал, что в один прекрасный день она придет опять, и мы (страны Балтии – ред.) хотим что-то этому противопоставить”.

Подсчет убытков от оккупации и предъявление цифр, по словам Маде, - это эмоционально-политическая дубинка, которая, однако, бывшего оккупанта не сильно колышет. Но, по крайней мере, слегка его раздражает. «Это маленький неприятный укус комара», – охарактеризовал он исследование.

Но нужно и это. “Русский не любит такого человека, который чего-то униженно просит с шапкой в руке. Русский политик уважает тех, кто пытается дать ему по морде. А исследование латыша – это как раз из серии дать в челюсть, и время от времени к этому необходимо прибегать, поскольку иначе восточный сосед просто переедет нас катком», - заявил Маде.

“Скорее, здесь доминирует представление, что мы что-то можем попросить у России”, - сказал профессор экономической политики Тартуского университета Юри Сепп, работавший замминистра Министерства торговли после восстановления независимости.

“Жизненные трудности могут вызвать у части населения ностальгию по советским временам, но тех, у кого подобное мнение уже сложилось, не убедят никакие цифры”, - сказал он.