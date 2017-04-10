В НАТО заявили о превысившей уровень холодной войны активности ВМС России в Европе

В интервью Reuters Ховард заявила, что в последние годы Россия явно активизировала действия своих военно-морских сил, хотя размер ее флота сейчас меньше, чем в эпоху холодной войны, сообщает портал Newsru.com.

"Мы видим активность, которую мы не наблюдали даже в период Советского Союза. Это беспрецедентная деятельность", - сказала адмирал в минувшую субботу в ходе конференции по противоракетной обороне.

В качестве примера Ховард привела целый ряд действий российской стороны, включая размещение авианосца "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море, усиление патрулей в северной части атлантического и арктического регионов, значительные внеплановые развертывания подводных лодок и перемещения российских подлодок в Черном море. "У них глобальный флот, я это понимаю. Но активность на этом театре военных действий значительно продвинулась за последние пару лет", - отметила адмирал американских ВМС.

По ее словам, существует опасность, что члены НАТО сосредоточатся на ближайшей к ним зоне интересов, упуская из виду активность России в других регионах. "Когда (...) вы думаете о том, что происходит, когда они перемещают свои силы, вы смотрите на альянс, и они (российские ВМС - прим. NEWSru.com) в конечном счете раскалывают [НАТО] и отвлекают взгляд альянса", - заключила адмирал.

По словам Ховард, маневры российских ВМС соотносятся с усилившимися, непрекращающимися кибератаками Москвы, а также устойчивым количеством непрофессиональных "пролетов" российских самолетов над американскими и другими союзными воздушными судами в море.

В ходе конференции адмирал заявила, что члены НАТО собрались, чтобы расширить свои возможности и послать четкий сигнал о силе и решимости альянса. Она поприветствовала недавнее соглашение между Германией и Норвегией о совместном строительстве новых подлодок в знак расширения сотрудничества и заявила, что будет поддерживать дальнейшие усилия европейских партнеров по объединению ресурсов.

Подробнее: http://www.newsru.com/world/10apr2017/howard.html