Эстония считает выборы в Южной Осетии незаконными

"Эстония осуждает проведенные 9 апреля на оккупированных территориях Грузии в Южной Осетии так называемые президентские выборы и референдум с целью изменить наименование региона", - сообщает МИД Эстонии.

"Считаем эти шаги незаконными и ни в коей мере не признаем их результаты. Так называемые выборы и референдум наносят ущерб усилиям по поиску мирно разрешения конфликта, а в этой связи также и безопасности и стабильности региона", - говорится в заявлении МИД Эстонии.

"Эстония подтверждает свою последовательную поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в рамках границ, признанных международным правом. Южная Осетия и Абхазия являются отделимой частью Грузии", - заявляет МИД Эстонии.

В воскресенье в самопровозглашенной Южной Осетии состоялся первый тур президентских выборов. 78 процентов проголосовавших на проводившемся вместе с выборами референдуме проголосовали за переименование Южной Осетии в Аланию.