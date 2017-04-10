Паэта разозлило приглашение в Эстонию видного британского политика

«Нам не нравится, что он сделал и не нравится, как он это сделал. Но у этого референдума можно многому научиться», - цитирует сайт конференции слова программного директора Тоомаса Тамсара, сообщает Postimees.ee.

Паэт с ним не согласен. «Приглашение Фараджа в Эстонию, чтобы он поделился своими наставлениями – это бред. Чтобы он учил, как лгать во время кампании и пытаться развалить ЕС. Нужно подумать над тем, должен ли главный выступающий на конференции для руководителей быть таким типом? Зачем давать ему в Эстонии такую возможность? Чему он научит?» - спрашивает Паэт.

«Платить за пропаганду развала ЕС – это против здравого смысла, - заявил евродепутат. – Эстонии удавалось пресечь организацию российскими полурадикалами пропагандистских мероприятий. Даже удалось не пусть хор Красной Армии. Теперь же зовут другого радикала, словно он именно тот, кто должен выступать на важной конференции, да и еще платят ему за это».