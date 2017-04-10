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Таллинн выделил почти 200 000 евро на ремонт церкви в Нымме

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Mihkel Maripuu

Вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу и пастор и член правления Ныммеского Рахуского прихода Эстонской евангелической лютеранской церкви Ове Сандер подписали договор, согласно которому город выделяет на ремонт и реставрацию внутренних помещений Рахуской церкви 195 тысяч евро, сообщает Раэпресс.

Как отметил Сарапуу, эта церковь - одно из самых красивых деревянных сакральных строений в Эстонии, да еще и неразрывно связанная с историей эстонского народа. За год ее посещают примерно 40 тысяч человек.

В церкви проводятся, наряду с богослужениями, концерты, при церкви открыта столовая для малоимущих,оказывается помощь людям с алкогольной зависимостью. В то же время помещения церкви уже десятилетия не видели капитального ремонта, а потому состояние их весьма плачевное. В 1924 году церковь была посвящена Тартускому миру. Отсюда ее название (rahu - по-эстонски "мир").

Здание церкви гораздо старше - его построил как производственное Николай фон Глен в 1901 году В 1904 году оно было передано приходу, с 1905 года там ведется лютеранская служба, в 1918 году к зданию была пристроена колокольня. Нынешний вид церковь приобрела в 1931 году. Он объявлена памятником истории.

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