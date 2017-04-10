Британский детектив по делу Литвиненко сообщил, что его самого пытались отравить в России

Бывший инспектор уголовной полиции Брайан Тарпи, возглавлявший в России расследование убийства Литвиненко в Лондоне в 2006 году, заявил, что за его командой следили агенты ФСБ, его гостиничный номер обыскивали, а их с коллегой пытались отравить. Это заявление звучит в документальном фильме британского телеканала Channel 4 под названием «Охота на киллеров КГБ». В нем впервые раскрывается внутренняя история проведенного Скотленд-Ярдом расследования убийства Литвиненко, пишет The Times.

По словам Тарпи, во время его визита в офис Генпрокуратуры РФ в чай ему и его напарнику что-то подмешали. «Я выпил чашку чая и мы ушли. Я почувствовал себя некомфортно; не хочу излишне деликатничать - меня пронесло», - рассказал детектив.

Тарпи предполагает, что они с напарником были заражены «чем-то вроде гастроэнтерита». Это инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта, сопровождающееся рвотой и поносом. «Я думаю, это была преднамеренная уловка, чтобы ослабить нас физически, потому что мы были ответственными лицами в команде», - пояснил бывший инспектор.

Тарпи и его команда детективов перед поездкой в Москву получили инструктаж от МИ-6 и были предупреждены о возможных «ловушках». Бывший инспектор обвинил российские власти в срыве своего расследования. Посольство РФ в Британии отказалось отвечать The Times на вопросы по существу заявлений Тарпи.

Бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко попросил политического убежища в Великобритании после своего заявления о подготовке убийства олигарха Бориса Березовского в 2000 году. В отношении Литвиненко в России было возбуждено уголовное дело по статьям «Разглашение государственной тайны» и «Государственная измена».

Литвиненко совместно с историком Юрием Фельштинским написал и опубликовал в 2002 году книгу «ФСБ взрывает Россию», в которой доказывал, что теракты 1999 года были устроены с целью прихода к власти Владимира Путина (книга внесена в список экстремистских материалов). Помимо этого, он являлся активным критиком российского президента, утверждая, что тот занимался различной криминальной деятельностью.

1 ноября 2006 года Литвиненко встретился с Андреем Луговым, бывшим охранником Бориса Березовского и депутатом Госдумы РФ, а также с предпринимателем Дмитрием Ковтуном. Во время этой встречи он был, предположительно, отравлен полонием-210 (наличие вещества в его организме подтвердили ученые из Британского агентства здравоохранения).

Литвиненко скончался в Лондоне 23 ноября 2006 года. В январе 2016 года суд Великобритании пришел к выводу, что президент РФ Владимир Путин может быть причастен к убийству. В январе 2017 года власти США включили Ковтуна и Лугового в «список Магнитского».