RIP: газета объявила роман Трампа с Россией мертвым

"Они радовались, когда он был избран. Однако российские поклонники Трампа утратили свои иллюзии, - отмечает Марк Беннеттс в статье The Times, перевод которой приводит портал Inopressa.ru. - Дело дошло до того, что московский профессор решил изменить название своей группы в Facebook "Russians for Donald Trump" ("Русские за Дональда Трампа"). Теперь, по словам Александра Домрина из московской Высшей школы экономики, она называется "Russians for Donald Trump RIP" ("Русские за Дональда Трампа" - покоится с миром").