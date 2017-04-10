RIP: газета объявила роман Трампа с Россией мертвым

"Ракетный удар Трампа в Сирии стал насмешкой над российскими ожиданиями, что Трамп будет соответствовать жизненно важным для Кремля интересам, от снятия экономических санкций против Москвы до признания российской власти над Крымом", - говорится в статье.

"Первоначальная реакция Москвы была скорее шоком, чем яростью. Она предупредила, что ракетные удары по авиабазе, где были размещены россияне, могли иметь "чрезвычайно серьезные последствия", и премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что Москва и Вашингтон оказались "на грани боевых столкновений с Россией", - передает Беннеттс.

"Остатки предвыборного тумана рассеялись, - цитирует Беннеттс запись в Facebook Медведева. - (...) За ними - абсолютное недоверие. Что совсем печально для наших вконец испорченных отношений".

"Президент Владимир Путин назвал случившееся агрессией против суверенного государства, которая может причинить существенный ущерб американо-российским отношениям, - говорится в статье. - Путин может подождать с решением по поводу более полного ответа до первого визита в Россию американского государственного секретаря Рекса Тиллерсона, намеченного на эту неделю".

"В пятницу Путин провел встречу своего Совета безопасности для обсуждения возможностей", - указывает Беннеттс.

"Участники выразили глубокую обеспокоенность неизбежными негативными последствиями этих агрессивных действий для совместных усилий по борьбе с терроризмом", - сказал пресс-секретарь [Песков]", - передает журналист.

В статье говорится, что в качестве ответной меры Россия приостановила действие коммуникационной линии, созданной во избежание столкновений российских и американских войск в Сирии. По мнению Беннеттса, возможны следующие ответные меры: временный разрыв дипломатических отношений, запуск военных учений (в том числе ядерных), начало полномасштабной опосредованной войны с американскими силами в Сирии, признание сепаратистских регионов на востоке Украины или в Южной Осетии.

"Некоторые полагают, что Кремль удовольствуется символическими мерами и наращиванием антиамериканской риторики без осуществления каких-либо серьезных действий", - указывает Беннеттс.