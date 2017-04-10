Картина дня: роддома в Таллинне, скандальная научная работа и приезд Найджела Фараджа

Роддома закроются и откроются в другом месте

Многие годы работавшие в Таллинне роддома через некоторое время сменят свои адреса, поскольку у них появятся совершенно новые помещения. Читать далее...

Научная работа или желание дать оккупанту по зубам?

Ректор Видземской высшей школы Гатис Круминьш обнаружил бухгалтерские документы советских времен, которые, по его словам, окончательно разбивают миф о том, что советская власть много инвестировала в Прибалтику. Читать далее...

Российский бизнесмен об эстонцах

Российский предприниматель Алекс Райнард, имеющий бизнес в Эстонии, опровергает шутку времен Советского Союза, что все эстонцы медлительные. Читать далее...

«Тотальный диктант»: Таллинн побил все рекорды

Прошедший в субботу «Тотальный диктант» собрал в ледовом холле «Тондираба» 3000 человек. У Таллинна вновь самая многочисленная площадка в мире и первое место по количеству участников за пределами России. Читать далее...

Паэта рассердило приглашение Найджела Фараджа

Евродепутата Урмаса Паэта разозлило приглашение на конференцию в Пярну скандально известного британского политика Найджела Фараджа, который был одним из главных лиц в политической кампании, призывающей голосовать за Брекзит. Читать далее...

Разыскиваемый в Нарве щедрый ресторатор нашелся

Вероятность открытия к началу лета долгожданного ресторана в новом пляжном здании Нарвы стремится к нулю. Начинающий ресторатор, получивший право начать свое дело в этом шикарном месте, сразу договор не подписал, а потом и вовсе пропал. Читать далее...