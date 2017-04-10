Плохая дорога может стать причиной порчи автомобиля: как получить за это компенсацию?

Весной появляется огромное количество выбоин и ям на дороге. Это происходит из-за постоянного колебания температур: асфальт не выдерживает и проседает. К тому же, как говорят некоторые эксперты, ситуацию в нашем случае усугубляет большое количество машин с шипованной резиной. Во многих странах, кстати, от нее уже отказались или планируют отказаться. У нас же водители могут «копать асфальт» своими шипами чуть ли не до середины весны – пока разрешено использование зимней резины.

Страховка – наше все

Если вам не посчастливилось в пути, и из-за ямы на дороге ваш автомобиль пострадал, то есть несколько способов получения компенсации.

Первый – автомобильная страховка "каско", которая приобретается в дополнение к обычной дорожной страховке. Если автомобилист побеспокоится о ней заранее, то страховые фирмы покроют расходы на восстановление машины. Правда, стандартный вариант "каско" предполагает свою ответственность, которая обычно составляет 200 евро. Учитывая, что средний ущерб от выбоины, как показывает статистика страховых фирм, около 500 евро, получается, что почти половину ремонта придется оплатить из своего кармана.

К тому же за "каско" надо платить каждый месяц.

На сайтах страховых компаний есть специальные калькуляторы, которые вычислят, сколько будет стоить страховка для конкретной машины.

Для примера возьмем автомобиль Skoda Octavia (самая популярная марка в Эстонии по итогам продаж за прошлый год) выпуска 2013 года и мощностью 110 киловатт. Если ваш регион – Таллинн, то в год в фирме ERGO "каско" будет стоить 278,76 евро. Платеж можно разбить на несколько частей – например, платить по 23,23 евро в месяц.

К плюсам "каско" можно отнести и то, что этот вид страховки оградит вас и от многих других неприятностей. Так, в пакет страховой защиты обычно входят такие риски, как вандализм, взрыв, возгорание, град, угон или ограбление автомобиля, стихийное бедствие и другие. Полную информацию следует уточнить в страховых компаниях, условия и расценки могут несколько отличаться.

Востребовать с ответственного

Весной страховые компании чаще всего регистрируют случаи нанесения ущерба автомобилю из-за выбоин. По словам руководителя группы транспортных ущербов If Kindlustus Мартина Кукка, чаще всего происшествия с выбоинами на дороге встречаются в Таллинне.

«Средний ущерб, нанесенный выбоиной, в этом году составил примерно 500 евро, самая большая выплаченная сумма в этом году составила 686 евро», – комментирует Кукк.

Он добавляет, что возмещение собственной ответственности можно потребовать от владельца дороги, для чего важно зафиксировать место происшествия в соответствии с требованиями.

Страховая компания Salva также покроет ущерб от плохой дороги тем, у кого есть "каско".

«В таких случаях важно не уезжать с места происшествия и оповестить полицию», – советует руководитель отдела транспортного страхования Salva Пилле Плеэс.

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