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Coca-Cola не собирается подчиняться сахарному налогу

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: GEORGE FREY/AFP

По словам представителя компании Coca-Cola, рецепт их популярнейшего напитка не менялся в течение десятилетий, и менять его в дальнейшем не собираются.

Руководитель по продажам Coca-Cola в Балтийском регионе Иева Матулайтине заявила новостному порталу ERR, что предприятие постоянно занимается развитием продукции, чтобы предложить потребителям широкий ассортимент товаров с низким содержанием калорий. Однако на рецепт оригинального напитка с красной этикеткой сахарный налог, который вскоре планируют ввести, не повлияет.

Матулайтине отметила, что рецепту Coca-Cola Original более 130 лет, во всех странах он одинаков, потому что клиентам очень важен вкус напитка.

"Менять этот рецепт не планируется. Тем, кто предпочитают низкокалорийную Coca-Cola без сахара, мы можем предложить Coca-Cola Sugar Zero Calories", - добавила она.

Также она сообщила, что уже в этом году Coca-Cola планирует вывести на балтийский рынок новые напитки с низким содержанием калорий.

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