IKEA – высококачественная мебель по разумным ценам или дешевый хлам?

Пару лет назад на популярном форуме KoduKauniks была создана тема, посвященная IKEA: люди делятся мнением о продукции этого производителя.

«Пожалуйста, объясните мне этот феномен IKEA. Почему в Эстонии так много поклонников этой марки? Иногда вещи из этого магазина выглядят неплохо, но иной раз кажется, что их место на помойке. Может, кто-то объяснит?» - поинтересовался автор темы.

«Я открыл IKEA для себя около восьми лет назад, когда нам предстояло обставить новое жилье. По предварительным подсчетам, всякая мелочевка для кухни и прочие нужные нам вещи в Эстонии обошлись бы раза в три-четыре дороже, чем в финской IKEA. Стоит отметить, что некоторые товары из IKEA более высокого качества, чем предлагаемая у нас мелочевка, произведенная в Китае», - считает один из участников дискуссии.

По мнению другого человека, кухонная мебель IKEA зачастую рассчитана на пару лет, а не на 20 или на 30, как многие привыкли. В то же время автор публикации отмечает, что в IKEA, например, можно почти в три раза дешевле купить настенные полки. «Хуже ли они по качеству предлагаемых в Эстонии в те же 3-4 раза — решать каждому», - пишет он.

Разумеется, есть и те, кто никогда ничего не купит в IKEA. «Товар в IKEA – просто ширпотреб. Защитники марки могут говорить, что хотят. Большинство ездит в эти магазины лишь потому, что, по их мнению, товары схоже качества стоят дороже», - считает еще один участник обсуждения товаров IKEA.

В то же время стоит отметить, что большинство людей сходится во мнении, что самые дешевые товары действительно могут быть неважного качества и быстро выйти из строя, а вот более дорогая продукция IKEA может прослужить довольно долго. Если говорить о товарах схожего качества, то товары из IKEA будут дешевле предлагаемых на эстонском рынке аналогов.