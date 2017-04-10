Житель Таллинна попался на любви к детскому порно

Суд счел, что вина Ильи 1979 года рождения в обороте детской порнографии доказана, и ему надлежит понести тюремное наказание сроком на один год условно с испытательным сроком в полтора года.

Согласно обвинению, 24 мая прошлого года при обыске таллиннской квартиры Ильи на разных носителях было обнаружено 130 фотографий, на которых были изображены 14-летние дети в эротических или порнографических ситуациях.

Кроме того, полиция установила, что Илья скачивал и загружал детскую порнографию в интернет.