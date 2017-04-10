Молодой человек обвиняет Нарвский молодежный центр в поклонении центристскому носорогу. А что думаете вы?

«Ну, подумаешь, по городу разгуливает человек в костюме зеленого носорога... Перед выборами это же обычное явление! Соглашусь, но только, если такие носорожьи прогулки организует партийная контора, а не городское учреждение», - об этом написал в редакцию 21-летний Артем Поляк, молодой житель управляемой центристами Нарвы.

Принципиальный автор письма уверен, что Нарвский молодежный центр, как и любое другое подобное учреждение, должен работать с молодежью - и ради молодежи, а не на правящую в городе партию, как ему это сегодня видится.

Молодой человек приводит в пример одну из фотографий, сделанных корреспондентом Rus.Postimees во время первоапрельского забега: «Когда я увидел эту картину, меня поразил тот факт, что партийная кукла, гулявшая по улице, была обернута флагом молодежного центра».

«Но еще больше меня поразило общение с сотрудниками центра, - продолжает Артем. - У себя на странице в Facebook я сделал пост, в котором задал вопрос: как могло такое случиться? Почему проводится партийная пропаганда среди молодежи? В ответ я получил шокирующие письма от самих молодежных работников, в том числе и от директора самого молодежного центра».

Приводим один из шокировавших Артема ответов директора Нарвского молодежного центра Яны Марковой: «Представь себе, да - это единственный костюм у нас в центре! И костюм пингвина, который я принесла из дома! Мы не против, если нам подарят для разнообразия еще какие-либо костюмы. По поводу влияние на молодежь, то не неси фигни! Я ни в какой партии не состою, и лично я попросила надеть этот костюм! Костер неизбежен?»

Другой участник виртуальной дискуссии - молодой бегун Ян Голынский увидел произошедшее так: «Людям на забеге не до политики было. Нам важнее доброе дело совершить. Вот странно, но я из политиков никого не увидел на забеге, выборы же скоро».

В комментарии для Rus.Postimees директор Нарвского молодежного центра Яна Маркова заверила, что до того дня вообще не была в курсе принадлежности их носорожьего костюма Центристской партии: «Опознавательных знаков на нем нет никаких». Костюм якобы просто валялся, и его решили надеть на веселый забег еще потому, что на улице 1 апреля было холодно. «Был носорог - его и надели. Еще был пингвин, так ведь и его можно приравнять к нашему бывшему президенту», - пошутила директор молодежного учреждения.

Она уверяет, что никакого партийного навязывания в стенах молодежного центра нет, несмотря на то, что замдиректора - Лариса Оленина, действительно, является давним членом Центристской партии. «Мы даже среди наших работников никогда не обсуждали, кто за кого голосует. Я даже больше чем уверена, что многие наши работники голосуют не за центристов», - добавила директор.

Отвечая на актуальный в нынешнем году вопрос о возможности политической рекламы в стенах молодежного центра, Яна Маркова сказала, что прямой партийной выборной агитации она не допустит, а только если, например, через какие-нибудь игры с детьми: «Я не стану смотреть, что это за партия - мне все равно, а посмотрю, с чем они придут к нам».

При этом собеседница полагает, что политические предпочтения молодых избирателей формируются прежде всего родителями: «За кого в семье голосуют, за того и они пойдут, что ни делай».

Артем Поляк утверждает, что использование костюма носорога - это не первый случай участия Центристской партии в молодежной работе в Нарве. Как она рассказывает, в феврале местные творческие коллективы были «загнаны» в зал центра культуры «Женева» для выступления перед важными гостями: «ВИПами оказались члены Центристской партии, а праздник - закрытой вечеринкой центристов, на которой алкоголь переливался через край, а за музыкальную часть вечеринки отвечали дети!»

«Я как молодой человек, считаю, что городские молодежные центры должны быть полностью аполитичны! А сотрудники центра должны быть честными и компетентными специалистами», - с такими словами обратился Артем в редакцию.