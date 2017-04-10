С участковыми теперь можно договориться об индивидуальном приеме

Если раньше в Ида-Харьюском констебльском отделении у участковых полицейских были определенные приемные часы для жителей своего района, то сейчас можно связаться со своим участковым и договориться о встрече в удобное для себя время.

«Люди обращаются в полицию, когда у них возникла какая-то проблема или сложная ситуация. Для того чтобы встретиться со своим участковым, не надо больше ждать определенных приемных часов. Вместо этого можно позвонить на номер мобильного телефона своего констебля и договориться о подходящем вам времени для встречи», – сказал руководитель службы профилактики и ведения производства по делам Ида-Харьюского отделения полиции Райнис Синикас.

«Я надеюсь, что благодаря этому изменению люди будут активнее к нам обращаться, а мы, в свою очередь, сможем быстрее оказать необходимую помощь. Время – это ценный ресурс и для жителей, и для полиции, и теперь мы может использовать этот ресурс более гибко», – добавил Синикас.

Ида-Харьюское констебльское отделение обслуживает жителей восточной части Харьюмаа. Участковые полицейские отвечают на звонки по мобильному телефону по рабочим дням с 8 до 16.30.

Если помощь полиции требуется незамедлительно, следует звонить по короткому номеру Центра тревоги 112.

Контакты своего участкового полицейского можно найти на сайте Департамента полиции и погранохраны.