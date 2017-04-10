В центре Риги потерялась 82-летняя жительница Эстонии

Изначально гид пыталась найти 82-летнюю женщину своими силами, однако сделать это ей не удалось, поэтому она решила обратиться за помощью к стражам порядка.

Полицейские выяснили приметы старушки и разослали информацию другим управлениям муниципальной полиции Риги и Госполиции.

В 19.00 патрулирующие у памятника Свободы стражи порядка заметили женщину, подходящую под описание. Полицейские подошли к даме и сообщили, что именно ее они и ищут. Туристка рассказала, что долгое время бродила по улицам города и не могла созвониться с гидом, так как за рубежом мобильная связь у ее телефона не работает.

Полицейские связались с гидом и сообщили о местонахождении женщины. Вскоре за эстонской пенсионеркой приехал туристический автобус и она продолжила свой путь.