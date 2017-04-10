Михаил Лотман: партия IRL превращается в коврик для центристских ног

В прессе, пишет Лотман в своем блоге, распространяется неверная информация о том, «будто бы глава IRL Маргус Цахкна хочет провести прогрессивную реформу, которую косное собрание партии проводить не желает, в чем якобы и кроется причина непопулярности IRL

Всё было не так, принципиальные вопросы общим собранием не обсуждались. Лотман защищает Цахкна, а также с большим уважением относится к Марко Михкельсону, невзирая на слухи о том, что «Марко уже одной ногой в Партии реформ».

Вместе с тем Лотман уже давно беспокоится о внутренней демократии в IRL. «Мне не нравится уже стиль Марта Лаара... Лаар принимал решения, о которых не знали ни правление партии, ни даже ее вице-председатели. Я не знаю, с кем он кулуарно и келейно советовался, но решения Марта были в основном правильные, а представления, дееспособность и энергия Марта перевешивали все его негативные качества. У меня чувство, что Маргус перенял управленческий стиль Марта, но не его сильные стороны. Он управляет слабо, его представления беззубы. Программа “Отечество 2.0”, кульминация которой – обещание проводить певческий праздник и через 250 лет, по сути такова, что ее неловко и обсуждать».

IRL, по мнению Лотмана, сейчас на распутье. «Мы обсуждали, оттого ли у нас такие проблемы, что мы слишком старомодны, или, напротив, оттого, что мы недостаточно консервативны. Я считаю, что главная проблема – даже не столько способ действия, сколько размытость целей. Не только сторонние люди, но и многие члены партии толком не понимают, во имя чего мы существуем».

Под конец Михаил Лотман пишет о том, что образовывать коалицию с центристами – было большой ошибкой, которую надо признать и исправить. «Дело не только в том, что партия нуждается в новом руководителе, но и в том, что мы должны сделать решительный шаг, и если он приведет к парламентскому кризису и досрочным выборам, пусть будут досрочные выборы».

IRL привело центристов к власти, и не нужно быть пророком, сообщает Лотман, чтобы предсказать, что в следующем правительстве центристы обойдутся без IRL. «Нас десятилетиями обвиняли (в основном несправедливо, но частью, увы, и обоснованно), что мы – пудели реформистов. От этого статуса нужно было избавиться, но не ценой превращения в коврик для центристских ног».