В Samsung Galaxy Note 8 изменят расположение сканера отпечатков пальцев

Из-за этого в дизайне произойдут заметные изменения, в том числе исчезновение кнопки "Домой". Как и Galaxy S8, новый смартпэд будет оборудован чувствительной к силе нажатия области в нижней части экрана. При нажатии на нее система будет разблокировать аппарат или возвращать пользователя из приложения на домашний экран, пишет 4pda.ru.

Главная проблема заключается в размещении сканера отпечатков пальцев. В Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus датчик расположили сбоку от тыльной камеры, однако первые тесты показали, насколько это неудобное решение. Вероятно, в Galaxy Note 8 инженеры переместят считывающую площадку под камеру или придумают совершенно иное расположение сканера.

Galaxy Note 8 разрабатывается под кодовым именем "Great", что намекает на большие надежды, которые Samsung возлагает на следующий флагманский смартпэд.