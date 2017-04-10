"На острие": что означает для Эстонии удар США по сирийской авиабазе?
10 апреля 2017 г., 16:30
В ночь на 7 апреля США выпустили 59 ракет «Томагавк» по авиабазе Шайрат на западе Сирии. Как можно охарактеризовать российскую реакцию на это? Было ли нарушено международное право? Почему эстонская сторона это поддержала и что означает для Эстонии столь решительная реакция США на химическую атаку в Сирии?
Об этом в следующем выпуске программы "На острие" на телеканале ETV+ ведущая Олеся Лагашина побеседует с представителем эстонского МИДа Тоомасом Лукком.
Цикл передач "На острие" является специальным проектом, подготовленным телеканалом ETV+ в сотрудничестве с Rus.Postimees. Дополнительная информация о проекте, а также описание передач находятся по адресу etvpluss.err.ee.