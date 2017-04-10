Видео: английский футболист одним ударом трижды попал в перекладину во время матча
10 апреля 2017 г., 16:31
Полузащитник «Барнсли» Марли Уоткинс сумел одним ударом трижды попасть в перекладину во время матча 41 тура чемпионшипа (второй по значимости футбольный дивизион Англии). Видео эпизода размещено в Twitter Football on 5, передает «Лента.ру».
Хавбек на десятой минуте пробил из-за пределов штрафной, мяч угодил в каркас ворот, после чего рикошетом от земли дважды ударился о планку. Голкипер «Блэкберна» вынес мяч из ворот, однако рефери решил засчитать гол. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Барнсли».
One hour to go! ⚽️ No shortage of goals on #FootballOn5 from 9pm on @channel5_tv, including this effort from @bfc_official's @MarleyWatkins. pic.twitter.com/rmrizDopuu— Football On 5 (@FootballOn5) April 8, 2017