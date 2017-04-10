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Видео: английский футболист одним ударом трижды попал в перекладину во время матча

Sports.ee
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Английский футболист одним ударом трижды попал в перекладину во время матча. | ФОТО: Скриншот с Twitter.

Полузащитник «Барнсли» Марли Уоткинс сумел одним ударом трижды попасть в перекладину во время матча 41 тура чемпионшипа (второй по значимости футбольный дивизион Англии). Видео эпизода размещено в Twitter Football on 5, передает «Лента.ру».

Хавбек на десятой минуте пробил из-за пределов штрафной, мяч угодил в каркас ворот, после чего рикошетом от земли дважды ударился о планку. Голкипер «Блэкберна» вынес мяч из ворот, однако рефери решил засчитать гол. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Барнсли».

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