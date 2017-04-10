Фото читателя: собрался полакомиться йогуртом Tere, но содержимое упаковки напрочь отбило аппетит

Инцидент произошел на прошлой неделе, 5 апреля. На присланном Алексеем фото видно, что срок годности товара заканчивается 10 числа. Возмущенный покупатель в тот же день обратился с письмом к производителю, но ответа до сих пор не получил.

Мы в свою очередь обратились в компанию Tere за комментарием. Как сообщила Rus.Postimees заведующая качеством продукции Tere Кайса Рингмяэ, жалобу Алексея они действительно получили, а не ответили на нее по следующей причине: из письма Алексея следовало, что речь идет не об одном испорченном йогурте, а о нескольких.

«В ваших йогуртах обнаружилась плесень», - написал он. В ответ на это, по словам представителя Tere, была запущена масштабная проверка принадлежащей компании продукции.

«Поскольку в жалобе упоминалось, что речь идет не только об одном йогурте, мы занялись масштабной проверкой товаров и выяснением причин брака, это потребовало большего количества времени. Потребителю пока не отправлен ответ, это будет сделано в течение сегодняшнего дня. Мы проверили образцы йогуртов, находящиеся на нашем складе, и провели контрольные рейды в крупных магазинах. В результате проверки ни одного йогурта с плесенью обнаружено не было», - сообщила Рингмяэ.

По ее словам, товар мог испортиться по двум причинам. Во-первых, йогурт могли хранить в более теплом месте, чем это предусмотрено требованиями, а во-вторых, на крышке продукта могли появиться микротрещины, через которые мог проникнуть грибок.

«Время от времени может происходить и первое, и второе. В чем было дело в этом конкретном случае, выяснить задним числом невозможно, но мы убеждены, что речь не идет о браке всей партии. Нам очень жаль, что потребитель разочаровался в нашем товаре», - добавила Рингмяэ, пообещав, что будет обязательно найдено решение, которое устроит обе стороны.