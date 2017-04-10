Осиновский: госсектор должен обнародовать данные о зарплатах

«Для внедрения принципа равной оплаты труда важно, чтобы весь государственный сектор был бы обязан обнародовать минимальные и максимальные ставки зарплаты работников своих организаций. На сегодняшний день, согласно Закону о государственной службе, открытыми для общественности являются ставки зарплат всех чиновников. Однако это требование следует также распространить и на зарплаты работников учреждений государственных и местных структур управления, на людей, работающих по трудовым договорам в фондах и коммерческих объединениях», - сказал Осиновский в понедельник в Таллинне на дебатах, посвященных теме гендерного неравноправия в оплате труда.

«Обнародование данных о зарплатах имеет ключевое значение в вопросе о сокращении разрыва в оплате труда, одновременно это делает прозрачнее культуру самой организации, ее политику в области зарплаты — более справедливой, экономит время как работника, так и работодателя, поскольку в таком случае обеим сторонам понятны взаимные возможности и интересы. Для эффективной работы рынка труда важно, чтобы у всех участников рынка труда был бы равный доступ к информации, чтобы все чувствовали бы себя безопасно на рынке труда и не опасались бы дискриминации», - отметил министр в пресс-релизе.

Министерство финансов составляет анализ разрыва в зарплатах мужчин и женщин в учреждениях в Эстонии, с результатами которого ознакомит летом этого года. На основании анализа Министерство социальных дел разработает дополнительные предложения по мерам для сокращении этого разрыва.