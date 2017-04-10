Мартин Хельме выступил за снос Горхолла

«Это одно из тех мест, где четко видно, что власть Центристской партии в Таллинне и на Тоомпеа опасна для эстонских налогоплательщиков», - сказал Хельме в понедельник в передаче Reporteritund на Vikerraadio, добавив, что от т.н. инвестиции в Горхолл у него волосы встают дыбом на голове.

По словам Хельме, недавно ставшая известной попытка Меэлиса Пай заключить с самим собой трудовой договор с зарплатой 3500 евро - мелочь по сравнению со 120 миллионами евро, которые хотят утопить в Горхолле. По мнению председателя парламентской фракции EKRE, Горхолл следует снести и дать частному инвестору что-то построить на освободившемся месте.

«В результате налогоплательщик сэкономит деньги, а вместо этого придет частный инвестор, который вложит деньги», - пояснил Хельме свою позицию.