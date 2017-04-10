Госсуд оставил в силе наказания для поддержавших исламский терроризм таллиннцев

Госсуд не удовлетворил жалобу присяжных адвокатов осужденных Олави-Юри Луйка, Оливера Няэси и Кристы Ранд, в которой они просили оправдания для своих подопечных и пришли к выводу, что обвинение в финансовой поддержке терроризма не было доказано. Таким образом, госсуд оставил без изменений прошлогоднее решение Таллиннского окружного суда, который приговорил Халилова к трем, а Манко к двум годам лишения свободы.

Халилова и Манко обвинили в том, что они помогли присоединившемуся к ИГИЛ Абдурахману Сазанакову купить билет в Сирию и собирали для него деньги, зная, что Сазанаков может использовать эти средства для совершения преступлений, входя в террористическую организацию.

Коллегия отметила, что хотя в обвинении не была описана конкретная террористическая организация, ее члены, структура и ее устойчивость, это не так важно.

Например, Пенитенциарный кодекс не требует установления конкретного террористического деяния, важно, что в обвинении было показано, что Халилов и Манко собирали деньги и знали, что эти средства могут использовать для совершения преступления, связанного с терроризмом.

Начиная с того момента, когда Сазанаков в июле 2013 года присоединился к террористической организации, его дальнейшая сознательная деятельность отвечала признакам поддержки террористической организации. В сегодняшнем деле доказано, что Халилов знал о том, что Сазанаков вступил в террористическую организацию, и продолжил его поддерживать после этого.

Исходя из этого, коллегия согласилась с судом низшей инстанции в том, что предъявленные Халилову и Манко обвинения уместны.

Госсуд объяснил в своем решении и условия использования в виде доказательств, информации, собранной на основании Закона об учреждениях безопасности. Решение о представлении такой информации в качестве доказательства принимает генеральный прокурор Эстонии, но допустимость их использования, в случае протеста, оценивает суд. Коллегия не согласилась с защитниками в том, что собранную спецслужбами информацию нужно оформить в протоколе об оперативной деятельности.

Защитники, обратившиеся с жалобой в госсуд, просили оправдать своих подзащитных, поскольку, по их оценке, обвинение составлено с упущениями, поскольку не упоминается, что именно предположительно поддержавшие терроризм сделали, сообщил ERR в сентябре.

Поскольку суд не может выходить за рамки обвинения, по оценке защитников, речь идет о серьезном нарушении, которое предполагает оправдание обвиняемых. Кроме того, в своей жалобе защитники указали, что собранная в результате оперативной деятельности информация, в данном уголовном деле не может использоваться в качестве доказательства.

В декабре прошлого года коллегия госсуда, в составе трех человек, во время заседания кардинально разошлась во мнениях при рассмотрении жалобы Манко и Халилова, поэтому дело передали для обсуждения полным составом коллегии, которая, по первоначальным планам, должна была вынести решение к 10 марта этого года.

В январе прошлого года Харьюский уездный суд признал вину Халилова в содействии в присоединении к террористической организации, финансировании этого, и приговорил к его семи годам лишения свободы. Манко суд признал виновным в финансировании террористической деятельности и деятельности, направленной на совершение таких преступлений, и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Весной прошлого года Таллиннский окружной суд частично отменил приговоры в отношении Халилова и Манко, и приговорил Халилова к трем, а Манко к двум годам лишения свободы. Окружной суд решил сократить срок заключения потому, что уездный суд больше уделил внимания терроризму в целом, а не конкретному преступлению.