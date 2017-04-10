В этом году Selver откроет пять новых магазинов

Кроме строящегося в Лаагри Selver, эстонская сеть розничной торговли планирует открыть в этом году еще четыре магазина. В то же время руководитель Selver считает, что на рынке наблюдается переизбыток продуктовых магазинов, поэтому они будут все чаще закрываться, пишет Majandus со ссылкой на ERR.
"В этом году мы планируем открыть несколько новых магазинов. Весной в Таллинне распахнут двери магазины Selver на улице Тяхесаю и на рынке у Балтийского вокзала, в июне откроется Selver на улице Сепапая, а на осень запланировано открытие нового магазина в Кристийне в доме здоровья на улице Котка", - поведала директор Selver Кристи Ломп о планах предприятия.
По словам Ломп, из-за слишком высокой конкуренции на рынке в ближайшее время основной акцент будет сделан на ремонте и обновлении уже существующих магазинов.