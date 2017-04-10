В этом году Selver откроет пять новых магазинов

"В этом году мы планируем открыть несколько новых магазинов. Весной в Таллинне распахнут двери магазины Selver на улице Тяхесаю и на рынке у Балтийского вокзала, в июне откроется Selver на улице Сепапая, а на осень запланировано открытие нового магазина в Кристийне в доме здоровья на улице Котка", - поведала директор Selver Кристи Ломп о планах предприятия.

По словам Ломп, из-за слишком высокой конкуренции на рынке в ближайшее время основной акцент будет сделан на ремонте и обновлении уже существующих магазинов.