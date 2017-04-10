Почему закрылся единственный в Нарве секс-шоп?

В ходе экспресс-расследования Rus.Postimees удалось выяснить, что этот единственный, насколько известно, не виртуальный, а реальный секс-шоп Нарвы держала частный предприниматель Вера Жильцова. Она по состоянию здоровья больше не может заниматься бизнесом, и магазин закрыла в ноябре прошлого года.

Открывать секс-шоп когда-либо снова предприниматель уже не планирует. Хотя дела, по ее оценке, шли неплохо: "Мы хорошо работали, не сказала бы, что дело убыточное".

Свою бизнес-деятельность Вера Жильцова официально закрыла в коммерческом регистре в феврале этого года, то есть спустя 20 лет после ее начала в 1997-м.

Как сообщили в правлении квартирного товарищества названного дома, ключи от арендовавшегося магазином помещения были возвращены в январе.

Там же, в правлении, рассказали, что подвал, в котором размещался секс-магазин, находится на самом деле в очень плохом состоянии. Но председатель КТ Светлана Попова все же считает, что если кто-то из предпринимателей проявит интерес к этому нахоженному месту, то товарищество готово предложить хорошие условия аренды, особенно если этот кто-то сделает там ремонт.