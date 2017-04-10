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Галерея: в Тарту горит район Шанхай

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Юрген Пуйстая.
ФОТО: Юрген Пуйстая.
ФОТО: Юрген Пуйстая.
ФОТО: Юрген Пуйстая.
ФОТО: Юрген Пуйстая.

Ранним утром 9 апреля в 4.42 в Кризисный центр поступило сообщение, что в Тарту в районе Яамамыйза (Китайский город) у Пыхьяского бульвара видно пламя.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что горят по меньшей мере шесть дачных домов и гаражей. Пожар потушили к 7.23. Строения полностью уничтожило огнем. О пожаре оповестили и полицию. К 10.33 спасатели вновь выехали на место, потому что пожар разгорелся вновь.

С учетом того, что за последнее время пожары в этом районе резко участились, Лыунаский спасательный центр подал докладную записку в Тартускую горуправу с предложением незамедлительно ликвидировать дачные дома, не имеющие официальных владельцев и не соответствующие требованиям безопасности.

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