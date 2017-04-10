Галерея: в Тарту горит район Шанхай

Прибывшие на место спасатели выяснили, что горят по меньшей мере шесть дачных домов и гаражей. Пожар потушили к 7.23. Строения полностью уничтожило огнем. О пожаре оповестили и полицию. К 10.33 спасатели вновь выехали на место, потому что пожар разгорелся вновь.

С учетом того, что за последнее время пожары в этом районе резко участились, Лыунаский спасательный центр подал докладную записку в Тартускую горуправу с предложением незамедлительно ликвидировать дачные дома, не имеющие официальных владельцев и не соответствующие требованиям безопасности.