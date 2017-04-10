Мусорный коллапс: к концу этой недели почти 300 столичных квартирных товариществ могут оказаться в сложном положении

Сегодня таллиннские квартирные товарищества, у которых установлены глубинные мусорные контейнеры, получили письмо от Таллиннского департамента окружающей среды, где сообщалось, что город планирует расторгнуть договор с предприятием BWM. «1 марта Таллиннский центр переработки отходов заключил договор с предприятием Baltic Waste Management OÜ, которое отвечало за опорожнение глубинных мусорных контейнеров. Поскольку фирма, одержавшая победу в гостендере, не смогла надлежащим образом выполнять свои обязательства, Таллинн решил расторгнуть заключенный ранее договор. Договор будет считаться расторгнутым с 14 апреля 2017 года. По этой причине Таллиннский центр переработки отходов не сможет обслуживать своих клиентов. Это значит, что квартирным товариществам, которые используют глубинные мусорные контейнеры, начиная с 14 апреля необходимо заключить договор с другим предприятием, занимающимся вывозом мусора», - говорится в сообщении столичного департамента окружающей среды.

В письме отмечается, что временно в столице будут действовать правила «открытого рынка». Это значит, что каждое КТ может заказывать вывоз мусора у любого предприятия, имеющего соответствующее разрешение.

«Это нереально короткий срок. Уже к пятнице нужно найти новую фирму-оператора», - отметил председатель одного из столичных квартирных товариществ.

Также председатель добавил, что предприятие BWM начало опорожнять глубинные мусорные контейнеры не с первого марта этого года, а с ноября прошлого. Поэтому верится с трудом в заявления о том, что у фирмы-новичка возникли временные сложности, так как пяти месяцев вполне достаточно, чтобы уладить все недочеты.

В письме отмечается, что фирма Ekovir сообщила Таллиннскому центру переработки отходов, что готова начать обслуживать квартирные товарищества, использующие глубинные мусорные контейнеры, на основании тех же расценок, что действовали ранее.

Менеджер по маркетингу и коммуникации фирмы Ragn-Sells Райнер Пести подтвердил, что их предприятие также готово обслуживать собственников глубинных мусорных контейнеров, несмотря на то, что данная новость стала для них неожиданностью. «Разумеется, расценки у нас выше, чем в BWM. Но, к сожалению, мы смогли убедиться, какое качество обслуживание клиенты получили за более низкую цену», - отметил Пести.

«Необходимая техника у нас имеется, поэтому мы готовы обслуживать клиентов, если это потребуется», - добавил он.