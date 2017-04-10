Суд: бывшие руководители PERH себя виновными не признают

Перед судом предстали бывший председатель правления PERH Тынис Аллик, а также связанные с PERH Марко Кильк, Ану Вяли, Аннела Стиммер и фирма P. Dussmann Eesti OÜ.

Все подсудимые заявили, что виновными себя не признают. Кроме того, защитники Ану Вяли, Аннелы Стиммер и P. Dussmann Eesti OÜ подали ходатайство с просьбой выделить их эпизоды для проведения согласительного делопроизводства.

Ведущий прокурор Стевен-Христо Эвестус согласился с ходатайством и суд выделил эпизоды троих подсудимых в согласительное делопроизводство, по которому стороны теперь начнут переговоры.

В общем делопроизводстве остались дела Аллика и Килька. Процесс продолжится 19 апреля опросом свидетелей.

В середине сентября 2016 года Госпрокуратура передала в суд уголовное дело, в котором обвиняет в преступлениях бывшего главу Северо-Эстонской региональной больницы (PERH), директора отдела инфотехнологии и руководителя отдела питания, предъявлены также обвинения фирме по организации питания и ее исполнительному директору.

Согласно обвинению, бывший председатель правления PERH Тынис Аллик неоднократно брал взятки, за которые он в течение многих лет гарантировал предоставление питания со стороны обвиняемой в рамках того же уголовного дела фирмы. Согласно обвинению, медицинское учреждение неоднократно в результате тендера заключало договор с обвиняемой фирмой. За это глава PERH неоднократно посещал за счет фирмы "Октоберфест" в Германии.