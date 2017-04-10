Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

В IRL поставили вопрос об изгнании Михкельсона

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Марко Михкельсон. | ФОТО: Scanpix

Сегодня в парламентской фрацкии партии Союз Отечества и Res Publica прозвучало мнение, что в том случае, если Марко Михкельсон продолжит критиковать происходящее в партии, его нужно будет изгнать из партии, пишет Postimees.

По словам председателя фракции IRL Прийта Сибула, эта мысль действительно прозвучала на сегодняшнем собрании партии, но поддержки она не получила.

"Каким-то образом это действительно прозвучало, но никакого обсуждения за этим не последовало. Сейчас это, конечно, никакая не тема", - сказал Сибул в интервью Postimees.

Сам Марко Михкельсон в собрании фракции не участвовал, а мысль о его исключении из партии была высказана уже после того, как председатель партии Маргус Цахкна покинул заседание.

В субботу Маргус Цахкна после прошедшего заседания собрания партии сообщил, что он не будет вновь претендовать на пост председателя партии. По словам Сибула, в партии говорят о возможных новых кандидатах. Предположительно, в ближайшие дни уже будут названы конкретные фамилии.

Наверх