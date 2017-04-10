В Германии задержан марокканец, планировавший устроить теракт у российского посольства в Берлине

По информации журналистов, задержание подозреваемого в подготовке теракта прошло еще в минувшую субботу, 8 апреля, в общине Борсдорф, которая входит в административный округ Лейпциг, однако широкой общественности о нем стало известно только сейчас, передает Newsru.com.

Как стало известно изданию, марокканец уже признал, что хотел смешаться с толпой протестующих у российского диппредставительства в столице Германии. При этом на данный момент остается неизвестным, что именно планировал подозреваемый, намеревавшийся устроить теракт.

Тем не менее, суд санкционировал его заключение под стражу на две недели. Отмечается, что суд счел тот факт, что ранее марокканец уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, когда в феврале этого года молодой человек грозил взорвать себя около образовательного центра в Борсдорфе.

Тогда Мохаммед Б.Х. предупредил учащихся центра, чтобы те не входили внутрь здания. Молодой человек объявил, что у него в рюкзаке находится взрывное устройство. Образовательный центр был вскоре эвакуирован, а прибывшие на место сотрудники местных спецслужб не обнаружили бомбу.