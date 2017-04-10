Конфликт водителей маршруток закончился стрельбой: один человек погиб, двое ранены

Другой источник агентства, знакомый с ситуацией, пояснил, что к стрельбе с жертвами на АЗС привела массовая драка частных перевозчиков. "По предварительным данным, конфликт произошел между двумя группами частных перевозчиков", - подчеркнул собеседник журналистов.

Точное число участников конфликта в настоящее время устанавливается. По словам источника агентства, правоохранительные органы разыскивают участников драки и два автомобиля "Газель", передает Newsru.com.

Дежурный пресс-службы столичного главка МВД в разговоре с РБК в свою очередь уточнил, что инцидент произошел на 43-м километре​ трассы М4 "Дон". Он подчеркнул, что на место уже выехали сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

По информации Life, стрельбу около АЗС устроили нелегальные перевозчики. Сообщается, что незадолго до произошедшего они потребовали у законных перевозчиков покинуть их территорию и оставить этот бизнес. После этого нелегалы приехали на "Газели" к автозаправочной станции и открыли огонь.