Новый способ ловить нарушителей в действии: в полицию сообщили уже о тысячах мест, где водители превышают скорость

Больше всего таких мест было указано в Харьюмаа, в том числе и в Таллинне, а также в Тартумаа. Относительно некоторых регионов - например, Хийумаа, не было высказано ни одного пожелания.

5 апреля Департамент полиции и погранохраны запустил приложение, с помощью которого до полуночи 11 апреля можно наносить на карту места, в которых водители, превышая скорость, создают опасные ситуации на дорогах. На основании полученных предложений в среду, 19 апреля, по всей Эстонии будут проведены дорожные рейды.