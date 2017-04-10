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Новый способ ловить нарушителей в действии: в полицию сообщили уже о тысячах мест, где водители превышают скорость

Rus.Postimees.ee
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Полиция. | ФОТО: Elmo Riig /Sakala

За пять дней с помощью специального приложения Департамента полиции и погранохраны на карту были нанесены тысячи мест, в которых водители, превышая скорость, создают опасные ситуации на дорогах, сообщает Postimees.

Больше всего таких мест было указано в Харьюмаа, в том числе и в Таллинне, а также в Тартумаа. Относительно некоторых регионов - например, Хийумаа, не было высказано ни одного пожелания.

5 апреля Департамент полиции и погранохраны запустил приложение, с помощью которого до полуночи 11 апреля можно наносить на карту места, в которых водители, превышая скорость, создают опасные ситуации на дорогах. На основании полученных предложений в среду, 19 апреля, по всей Эстонии будут проведены дорожные рейды.

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