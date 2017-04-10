Видео: подростки на украденном автомобиле устроили гонки с полицией

В воскресенье ночью 16-летний подросток угнал в Нарве автомобиль, позвал еще двух подростков и устроил увеселительную поездку по приграничному городу. Спустя какое-то время машину заметили полицейские.

Патруль попытался остановить автомобиль, манера управления которым вызвала у полиции подозрения, однако знак остановиться подростки проигнорировали. Для задержания подозрительного автомобиля патрульные вызвали подкрепление. Началась погоня.

"Погоня продолжалась около десяти минут. Подростки заезжали на тротуары, газоны, скорость местами была достаточно высока - до 100 км/ч", - рассказал руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб.

Около пяти утра улицы города были достаточно пустынными, но все же была опасность, что какой-нибудь случайный пешеход может попасть под машину.

По словам Урба, поскольку существовала опасность того, что автомобиль может кого-то сбить, было принято решение остановить транспортное средство в принудительном порядке.

На улице Пушкина машину прижали к обочине и заставили съехать с дороги. На патрульном автомобиле от этого осталась пара царапин.

Подростки получили незначительные повреждения, но госпитализация им не потребовалась.

Подобные случаи достаточно редки для Нарвы. 16-летний угонщик и его спутники - парень и девушка 14 лет были трезвыми. Расследованием произошедшего занимается Вируская окружная прокуратура.