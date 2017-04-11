Городу Раквере не показали запись избиения

Советник по связям с общественности Инспекции по защите данных Майре Иро сказала, что органы правопорядка могут использовать камеры для раскрытия правонарушения и многие самоуправления об этом знают.

«Надзор за поведением в общественных местах осуществляют как полиция, так и волостные или городские управы, - объяснила Иро. – То, в каких ситуациях вмешивается полиция, а где задачей достижения целей по обеспечению порядка остается за местным самоуправлением, сказано в законе об общественно порядке и соответствующих договорах».

Иро подчеркнула, что самоуправление может использовать камеры для определения тех нарушений, контроль за которыми входят в их компетенцию: «У кого конкретно и с какими целями есть доступ к картинкам с камер и их записям, должно быть указано в договоре, заключенном с управляющим камерами. При использовании камер, установленных в общественных местах важно, чтобы там были защищены права всех людей, и жители не должны испытывать страх из-за того, что за ними наблюдают».

Если у полиции есть право при необходимости потребовать записи с камер-видеонаблюдения, то у самоуправлений есть право расследовать только административные правонарушения. И то не все. Так чиновники самоуправлений могут просматривать записи того, как несовершеннолетние курили где-то за углом, или если слишком хорошее настроение какого-то человека мешает другим людям.

Вице-мэр Раквере Райнер Милтоп сказал, что город за несколько лет вложил в покупку камер и их развитие почти 100 000 евро. Каждый год на камеры выделяется 10 000 евро.

Был разговор о том, чтобы установить в городе камеры, которые определяют номера автомобилей. Сейчас целесообразность установки таких камер под вопросом, поскольку государство забрало право использования записей таких камер в свои руки.

В то же время вице-мэр заверил, что Раквере по-прежнему заинтересовано в обеспечении общественного порядка, а от камер в этом смысле была большая польза: «Камеры здорово помогают полиции», - сказал Милтоп и припомнил, что поначалу картинку с камер предлагали охранных фирмам. Но те были опечалены тем, что для просмотра мониторов у них нет ресурсов. Теперь картинка с городских камер постоянно перед глазами полиции.

До сих пор доступ к изображению был и у городских чиновников. Теперь, по словам Милтопа, все договоры пересматриваются и вносятся изменения, чтобы они отвечали законам.

Вице-мэр подчеркнул, что содержание записей с охранных камер до сих пор никуда не утекало, и ничья приватность нарушена не была. «Государство должно было подумать и только потом принять решение», - прокомментировал вице-мэр Раквере действующий Закон о защите данных.

Опираясь на слова управляющего камерами, Милтоп сказал, что другие самоуправления, которые занимаются камерами-видеонаблюдения, очень грубо отзываются об указанном законе.

В позапрошлую субботу двое подростков избили в центре Раквере на улице Лаада 13-летнего мальчика, чьи повреждения оказались настолько тяжелыми, что его пришлось везти в Таллинн, в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В прошлый четверг полиция задержала в качестве подозреваемого 17-летнего молодого человека, а в пятницу суд дал разрешение на его арест.