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Фото и видео: на Таллиннской окружной столкнулись легковушка и грузовик

Rus.Postimees.ee
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Сегодня вечером около 18.30 в Харьюмаа на девятом километре Таллиннской окружной дороги легковой автомобиль Honda столкнулся с грузовиком Scania.

По предварительным данным, водитель легковушки не уступил дорогу ехавшему по окружной грузовику и врезался в него.

В результате столкновения пострадал водитель Honda, его доставили в больницу.

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