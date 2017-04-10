Фото и видео: на Таллиннской окружной столкнулись легковушка и грузовик

Фото и видео: на Таллиннской окружной столкнулись легковушка и грузовикRus.Postimees.eeПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕКОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ 10 апреля 2017 г., 20:33Сегодня вечером около 18.30 в Харьюмаа на девятом километре Таллиннской окружной дороги легковой автомобиль Honda столкнулся с грузовиком Scania.По предварительным данным, водитель легковушки не уступил дорогу ехавшему по окружной грузовику и врезался в него.В результате столкновения пострадал водитель Honda, его доставили в больницу.авария видео грузовик дтп таллиннская окружная дорога фотоПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕ ПОДЕЛИТЬСЯ В ТВИТТЕРЕ ОТПРАВИТЬ ПО Э-ПОЧТЕ