В России хотят запретить чартеры в Турцию

"В связи со сложной внутриполитической ситуацией в Турецкой Республике возможно приостановление выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции. Прошу принять необходимые меры при планировании существующих чартерных программ", - говорится в письме, которое цитирует Newsru.com.

Гендиректор туристической компании "Пегас" Анна Подгорная подтвердила, что авиакомпании получили такое письмо. О существовании телеграммы, не приводя текста, сообщили ТАСС и "Интерфакс" со ссылками на источники в авиакомпаниях и "Коммерсант" со ссылкой на источники в туроператорской компании и Росавиации. Информацию подтвердила радиостанции "Эхо Москвы" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Представитель Росавиации отказался комментировать рассылку РБК. Официальный комментарий ведомства ожидается.

Туроператоры не воспринимают рекомендацию как директиву

Туроператоры назвали рекомендацию Росавиации о чартерах в Турцию предупреждением, а не запретом и руководством к действию, сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Ведущие туроператоры на турецком направлении говорят, что СМИ распространяют текст рабочего документа, который официально нигде не опубликован, не является руководством к действию или директивой. Эксперты отрасли отмечают, что это не запрет, а предупреждение, просьба учитывать возможность появления фактора, который может с какой-то вероятностью повлиять или не повлиять на перевозку", - сообщили в ассоциации.

Представители авиаперевозчиков, опрошенные АТОР, отмечают, что информационное письмо объяснимо желанием регулятора предупредить авиакомпании о возможных опасениях относительно внутриполитической нестабильности в Турции.

"Мы можем предположить, что речь идет о возможных предупреждениях на случай, если в связи с политическими событиями в Турции 16 апреля ситуация там пойдет по негативному сценарию, будут какие-то напряженности", - уточнила РИА "Новости" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

16 апреля в Турции состоится референдум по пакету поправок в конституцию, которые изменяют форму правления с парламентской на президентскую. Принимая во внимание попытку переворота в июле 2016 года, нельзя исключать, что недовольные исходом референдума противники или уже сторонники Эрдогана предпримут какие-то попытки спровоцировать волнения, сказали в АТОР.

В случае отмены чартеров прогнозируется болезненный удар по бизнесу

Учитывая, что не меньше 30% всех продаж туров приходится именно на это направление, а глубина бронирования достигает сентября - октября, возможная отмена чартерных полетов, пусть даже и на время, серьезно ударит по бизнесу, сказал порталу Tourdom директор по розничным продажам сети "Росстур" Александр Разживин.

Наиболее болезненно "это отразится именно на рознице, поскольку у всех туроператоров жесткие условия по раннему бронированию - рассчитывать на возврат денег не приходится, а туристы придут за своими средствами именно к турагентствам и будут требовать ответа от них", добавил он.

Он отметил, что альтернативу забронированным турам в Турцию подобрать фактически невозможно: все европейские направления существенно дороже, кроме того, они уже перегружены европейскими туристами.

Мораторий на чартерные перевозки в Турцию был введен в конце 2015 года на фоне резкого ухудшения отношений Москвы и Анкары из-за сбитого турками в Сирии российского бомбардировщика Су-24. Запрет был снят в августе 2016 года после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился за гибель пилота.

После этого лидерами РФ и Турции был сделан ряд заявлений о восстановлении российско-турецких связей и предполагалось, что Турция станет одним из самых популярных направлений в летнем сезоне 2017 года. По информации АТОР, турецкие отели снизили цены для российских туристов почти в полтора раза.

4 апреля Эрдоган обсудил с главой РФ Владимиром Путиным химическую атаку, произошедшую в сирийской провинции Идлиб, осудив применение химического оружия. Последовавший за ней ракетный удар США по Сирии турецкий президент назвал позитивным, но недостаточным шагом и призвал мировое сообщество к активным шагам по противодействию преступлениям в Сирии.