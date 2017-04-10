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Видео: масштабная спецоперация полиции на улицах Таллинна. Задержаны десять драгдилеров

Rus.Postimees.ee
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Криминальное бюро Пыхьяской префектуры провело уличную перацию, в ходе которой за два дня были задержаны десять подозреваемых в наркопреступлениях.

В операции, направленной против уличной торговли наркотиками, участвовали более 50 полицейских из различных подразделений. Задержаны десять человек, подозреваемых в обороте наркотических веществ.

У подозреваемых нашли в большом количестве фентанил, коноплю, амфетамин и гамма-бутиролактон (вещество, близкое к гамма-гидроксибутирату). Все конфискованные вещества отправлены на экспертизу.

На этот раз уличная операция была особенно масштабной. К ней также был привлечен Налогово-таможенный департамент.

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