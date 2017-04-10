Видео: масштабная спецоперация полиции на улицах Таллинна. Задержаны десять драгдилеров
10 апреля 2017 г., 22:55
Криминальное бюро Пыхьяской префектуры провело уличную перацию, в ходе которой за два дня были задержаны десять подозреваемых в наркопреступлениях.
В операции, направленной против уличной торговли наркотиками, участвовали более 50 полицейских из различных подразделений. Задержаны десять человек, подозреваемых в обороте наркотических веществ.
У подозреваемых нашли в большом количестве фентанил, коноплю, амфетамин и гамма-бутиролактон (вещество, близкое к гамма-гидроксибутирату). Все конфискованные вещества отправлены на экспертизу.
На этот раз уличная операция была особенно масштабной. К ней также был привлечен Налогово-таможенный департамент.