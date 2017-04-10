Видео: масштабная спецоперация полиции на улицах Таллинна. Задержаны десять драгдилеров

В операции, направленной против уличной торговли наркотиками, участвовали более 50 полицейских из различных подразделений. Задержаны десять человек, подозреваемых в обороте наркотических веществ.

У подозреваемых нашли в большом количестве фентанил, коноплю, амфетамин и гамма-бутиролактон (вещество, близкое к гамма-гидроксибутирату). Все конфискованные вещества отправлены на экспертизу.

На этот раз уличная операция была особенно масштабной. К ней также был привлечен Налогово-таможенный департамент.